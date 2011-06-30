Путин: Россия знает о сигналах, что Украина готова к диалогу

По его словам, Москва видит определенные сигналы, в том числе из Киева.

Россия знает о сигналах, что Украина готова к диалогу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года.

Глава государства отметил, что Москва видит определенные сигналы, в том числе из Киева. Он подчеркнул, что киевские власти готовы вести какой-то диалог. При этом, по словам Путина, сейчас Украина отказывается завершать конфликт мирными средствами.

Но все-таки, вы знаете, мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Песков заявил, что Путин будет встречать Новый год с родными и близкими.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025