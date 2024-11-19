Жители Приморского района жалуются на нашествие крыс у пруда на Глухарской улице

Грызуны активно размножаются у водоема и осваивают территории рядом с детскими площадками.

Жители Приморского района обеспокоены стремительным увеличением популяции крыс в районе пересечения Глухарской и Нижне-Каменской улиц. Как сообщают местные жители в Telegram-канале "Наш Приморский район", грызуны чувствуют себя вольготно у водоема и не боятся людей, активно осваивая прилегающие территории.

По словам очевидцев, первые крысы появились здесь еще в начале осени, а к настоящему моменту сформировался целый выводок. Жители связывают нашествие грызунов с людьми, которые регулярно приходят подкармливать уток. Остатки хлеба и другой пищи создали идеальные условия для размножения крыс.

Особую тревогу вызывает то, что грызунов все чаще видят вблизи детских площадок и образовательных учреждений. Местные жители уже обратились в управляющую компанию с требованием решить проблему. Официального комментария от властей пока не поступало.

Видео: Telegram / "Наш Приморский район"