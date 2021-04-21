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Крыса стала причиной ловушки на колесе обозрения в Улан-Удэ

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Отдыхающим помогли спуститься, заставив кабинки вернуться на землю ручным способом.

Крыса стала виновником обесточивания четырёх улиц в городе Улан-Удэ. Инцидент произошел 20 апреля в 17:55 вечера по  местному времени. Без света остались многоквартирный жилой дом, средние общеобразовательные школы под номерами 18 и 56, детский сад "Оюна" и поликлиника под номером три, центральный тепловой пункт (ЦТП )и насосная станция. Соответствующие данные опубликованы журналистами из издания UlanMedia ("УланМедиа") со ссылкой на энергетические службы по Бурятии. Специалисты из профильного ведомства установили, что уличное животное забралось в распределительный пункт, расположенный на Краснофлотской, 32.

Электроэнергия пропала на данной улице, а также на Тобольской, Жердева и Ключевской. Время отключения составляло около 40 минут.

сообщение UlanMedia

Указанный инцидент также парализовал работу колеса обозрения, заставив сотрудников парка развлечений и очевидцев крутить аттракцион вручную.

В колесо обозрения "Солнце Москвы" ударила молния.

Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: бурятия, колеса обозрения, крысы, улан-удэ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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