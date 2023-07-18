Сотрудники аттракциона докручивают колесо в ручном режиме.

В колесо обозрения "Солнце Москвы" ударила молния. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Москве сегодня, 18 июля. После удара молнии колесо обозрения остановилось. Люди остались закрыты на высоте в кабинках. Сотрудники аттракциона докручивают колесо в ручном режиме, чтобы спустить вниз посетителей. Отмечается, что сейчас в Москве идет сильный ливень.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске из остановившегося колеса обозрения эвакуировали пассажиров.

Видео: Telegram / SHOT