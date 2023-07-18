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В колесо обозрения "Солнце Москвы" ударила молния

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Сотрудники аттракциона докручивают колесо в ручном режиме.

В колесо обозрения "Солнце Москвы" ударила молния. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Москве сегодня, 18 июля. После удара молнии колесо обозрения остановилось. Люди остались закрыты на высоте в кабинках. Сотрудники аттракциона докручивают колесо в ручном режиме, чтобы спустить вниз посетителей. Отмечается, что сейчас в Москве идет сильный ливень.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске из остановившегося колеса обозрения эвакуировали пассажиров.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: аттракцион, колесо обозрения, москва, солнце москвы, удар молнии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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