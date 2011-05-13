В трех застрявших кабинках находились семь человек.

В Новосибирске из остановившегося колеса обозрения эвакуировали пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел 6 июля на Михайловской набережной. Колесо обозрение застопорилось и перестало крутиться. В трех застрявших кабинках находились семь человек.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. Еще четверых удалось вытащить, прокрутив колесо вручную.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице.

Видео: ГУ МЧС России по Новосибирской области