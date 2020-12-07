В тушении огня приняли участие 42 человека и 13 единиц техники.

В Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел утром 6 июля на улице 8 Марта. В подвальном помещении больницы произошло возгорание. Площадь огня составила 20 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 285 человек, из них 165 пациентов. Информации о пострадавших нет.

В тушении огня приняли участие 42 человека и 13 единиц техники. Пожар локализован.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке.

Видео: Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК