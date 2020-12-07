  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:34
131
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице

0 0

В тушении огня приняли участие 42 человека и 13 единиц техники.

В Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел утром 6 июля на улице 8 Марта. В подвальном помещении больницы произошло возгорание. Площадь огня составила 20 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 285 человек, из них 165 пациентов. Информации о пострадавших нет.

В тушении огня приняли участие 42 человека и 13 единиц техники. Пожар локализован.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке.

Видео: Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК

Теги: больница, екатеринбург, кардиология, пожар
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии