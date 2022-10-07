В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке

В тушении огня приняли участие 67 человек и 25 единиц техники.

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом пятиэтажном доме. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС.

Инцидент произошел утром 5 июля на Первомайской улице. Прибывшие на место пожарные установили, что произошло возгорание кровли пятиэтажки. Площадь огня составила 300 квадратных метров. В тушении огня приняли участие 67 человек и 25 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет. Жители дома были эвакуированы.

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Видео: Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК