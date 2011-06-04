Диетолог Соломатина ответила на популярные вопросы о жвачке

Популярность жвачки высока, и вокруг неё ходит немало мифов и заблуждений.

Ежегодно 23 сентября празднуется День рождения жевательной резинки, приуроченный к моменту, когда американский предприниматель Джон Куртис создал первый образец современного продукта, использовав сосновую смолу и легкие ароматизаторы, в 1848 году. Популярность жвачки высока, и вокруг неё ходит немало мифов и заблуждений. Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала ряд вопросов, связанных с жевательной резинкой, специально для издания "Вечерний Санкт-Петербург".

Действительно ли жвачка снижает ощущение голода?

Это утверждение верно далеко не всегда и зависит от конкретных условий. Если вы жуёте жвачку после основного приёма пищи, заменяя десерт, это действительно способно уменьшить желание съесть лишнее. Происходит усиление выработки слюны, улучшается очистка полости рта, и мозг воспринимает это как завершение трапезы. Если же вы жуёте жвачку на пустой желудок, реакция организма обратная: мозг может принять жвачку за пищу и запустить выделение желудочного сока. Даже понимая, что жвачка не содержит белков, организм способен начать подготовку к перевариванию. Таким образом, в таком случае жвачка способна усилить чувство голода.

Помогает ли жвачка улучшению пищеварения?

Процесс пищеварения после полноценного приема пищи практически никак не улучшится от жевания жвачки. Безусловно, жвачка оказывает слабое раздражающее воздействие, но оно гораздо менее эффективно, чем влияние острой пищи, способствующей активизации пищеварения. После еды жвачка уже становится фактически нейтральной и не способствует дополнительному стимуляции процессов пищеварения. Основной вклад уже сделан самим приемом пищи.

Полезнее ли жвачка без содержания сахара?

Всё зависит от цели употребления. Если речь идёт о жвачке после еды, усиливающей выработку слюны, то чем больше слюны вырабатывается, тем ниже риск развития бактериальной флоры. Соответственно, присутствие сахара нежелательно, поскольку он представляет собой отличную среду для размножения микроорганизмов, провоцируя развитие кариеса зубов.

Помимо этого, сахар создаёт кислую среду, негативно влияющую на кальциевую структуру эмали зуба. Чем прочнее эмаль, тем устойчивее зубы к воздействию продуктов жизнедеятельности бактерий. Именно поэтому предпочтительнее выбирать нейтральную жвачку, не содержащую сахара. Ещё лучше выбрать продукт с содержанием ксилита — природного заменителя сахара, обладающего антибактериальным эффектом. Использование жвачки с ксилитом позволяет поддержать здоровье полости рта после еды.

Верно ли мнение, что проглоченная жвачка склеивает внутренние органы?

Абсолютно неверно. Если бы подобное происходило, жвачки были бы запрещены давным-давно. Обычно жвачка проходит по ЖКТ неизменённой и выводится естественным путём. Она изготовлена из нейтральных компонентов, неспособных формировать клейкие соединения внутри организма.

Разумеется, злоупотреблять жвачкой не стоит. Проглатывание большого объёма жвачки или её чрезмерно крупного комка теоретически может привести к образованию безоаров — скоплений чуждых организму частиц, трудно перевариваемых организмом. Такое явление встречается редко и преимущественно характерно для животных, заглатывающих собственную шерсть, но и у человека может произойти, особенно при употреблении шелухи семян подсолнечника и прочих малоперегреваемых продуктов.

Подводя итог, Соломатина подчеркнула, что проглатывание небольшой порции жвачки абсолютно безопасно, но делать это регулярно не рекомендовано.

Фото: Unsplash (Andra C Taylor Jr)