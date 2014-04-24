Мишустин поздравил режиссёра Валерия Фокина с 80-летием

Премьер отметил вклад худрука Александринского театра в развитие традиций русского драматического искусства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ, театрального режиссёра Валерия Фокина с 80-летним юбилеем. В телеграмме, опубликованной на сайте правительства, глава кабмина подчеркнул его заслуги в сохранении и развитии традиций русского драматического искусства.

Высокий профессионализм, тонкий художественный вкус, безграничная преданность любимому делу позволили Вам внести значительный вклад в сохранение и развитие традиций русского драматического искусства. Более двух десятков лет Ваше имя неразрывно связано с Александринским театром, который под Вашим руководством стал одним из ведущих культурных центров страны, пространством для реализации масштабных художественных проектов, неизменно привлекающих внимание широкой зрительской аудитории, творческого поиска, смелых сценических экспериментов. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Мишустин также отметил вклад Фокина в расширение международного культурного сотрудничества, формирование современных подходов в творчестве и поддержку молодых талантливых режиссёров и артистов.

Желаю Вам успешного воплощения всех намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Piter.TV сообщал, что с 80-летием Валерия Фокина поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов, назвав его выдающимся театральным деятелем, вернувшим Александринскому театру статус главной сцены страны.

Фото: Telegram / Дума ТВ