Петербуржца осудили за кражу таблички и стрельбу в электричке

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который в разные дни похитил металлическую табличку с электрички и устроил стрельбу в вагоне. При назначении наказания учли признание вины и возмещение ущерба.

Зеленогорский районный суд Санкт Петербурга рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в краже имущества и хулиганстве на железнодорожном транспорте. О вынесенном приговоре сообщили в Объединенной пресс службе судов города.

Суд установил, что в ноябре 2025 года во время поездки на электричке от станции "Новая Охта" до Финляндского вокзала мужчина забрался на металлическую надпись "Ладога", закрепленную на головном вагоне. В результате табличка оторвалась и упала на железнодорожные пути. После остановки поезда он подобрал ее и унес с собой. Причиненный ОАО "РЖД" ущерб оценили в 26 тыс. рублей.

Еще один инцидент произошел в январе 2026 года в электричке, следовавшей по маршруту Финляндский вокзал — Зеленогорск. Во время поездки мужчина нецензурно выражался, не реагировал на замечания окружающих и несколько раз выстрелил из предмета, похожего на пистолет. Экспертиза установила, что использованное устройство не относится к огнестрельному или газовому оружию. После прибытия на станцию "Зеленогорск" он выстрелил в стекло вагона, разбив его. Размер ущерба составил 3400 рублей.

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Фото: Piter.TV