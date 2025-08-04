СКА перенес домашний матч с Ладой на 9 сентября

СКА и Лада согласовали перенос очной встречи. Вместо 19 сентября игра пройдет 9 сентября на "СКА Арене".

Петербургский СКА и тольяттинская Лада изменили дату очной встречи в рамках нового сезона. Игра пройдет на 10 дней раньше первоначально запланированного срока.

Хоккейные клубы СКА и Лада договорились о переносе второго очного матча, который должен был состояться 19 сентября. Об этом сообщили в пресс службе петербургской команды.

Теперь встреча пройдет 9 сентября на "СКА Арене". При этом место проведения матча осталось без изменений.

Причины изменения даты в клубе не уточнили.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" вошел в топ-25 европейских клубов по выручке.

Фото: unsplash (Mariah Hewines)