Матвиенко поздравила Бориса Эйфмана с 80-летием

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила народного балетмейстера Бориса Эйфмана с юбилеем и поблагодарила его за многолетнюю работу в России. Она отметила вклад хореографа в развитие отечественной и мировой культуры.

В день 80 летия Бориса Эйфмана председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с балетмейстером и поздравила его с юбилеем. Во время беседы она выразила признательность за то, что, несмотря на многочисленные предложения работать за рубежом и открыть собственный театр в других странах, он продолжил творческую деятельность в России.

Матвиенко подчеркнула, что вся профессиональная жизнь Эйфмана связана со служением стране, что позволило ему добиться выдающихся успехов. По ее мнению, созданный им психологический балет стал уникальным направлением, в котором внутренний мир героев раскрывается через язык танца.

Спикер Совета Федерации также заявила, что считает Эйфмана одним из лучших балетмейстеров мира и особым явлением в российской и мировой культуре. Она отметила, что каждая его постановка становится значимым событием культурной жизни.

22 июля Борису Эйфману исполнилось 80 лет. За годы творческой деятельности он создал более 40 балетных спектаклей, отличающихся разнообразием жанров и авторским стилем хореографии.

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Фото: council.gov.ru