Петербуржца арестовали по делу о техцентре для мошенников

Жителя Санкт Петербурга заключили под стражу по обвинению в организации технической инфраструктуры, которая, по версии следствия, использовалась дистанционными мошенниками для звонков россиянам. Арест назначен до 20 сентября.

Калининский районный суд Санкт Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя 2007 года рождения. Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование абонентского терминала пуска трафика или виртуальной телефонной станции. Об этом сообщили в Объединенной пресс службе судов города.

По данным правоохранительных органов, обвиняемый арендовал квартиру на Кондратьевском проспекте, где оборудовал стационарный технический центр. Следствие считает, что с его помощью дистанционные мошенники с территории Украины совершали телефонные звонки россиянам, чтобы похищать денежные средства.

Во время обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли два sim бокса, рассчитанных на 32 и 64 слота. По предварительной информации, подозреваемый получал за свою деятельность около 8 тыс. рублей в день. Через созданную им инфраструктуру у потерпевших, как полагает следствие, были похищены несколько десятков миллионов рублей.

Обвиняемый выступил против заключения под стражу и просил суд избрать более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его под арест до 20 сентября.

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Фото: Piter.TV