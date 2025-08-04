В Петербурге оценили пассажиропоток будущего лайнера до Калининграда

Власти Санкт Петербурга считают, что регулярное морское сообщение с Калининградом сможет ежегодно перевозить около 240 тыс. пассажиров. Для запуска маршрута дополнительная модернизация порта не потребуется.

Комитет по транспорту Санкт Петербурга оценил перспективы организации морского пассажирского сообщения с Калининградской областью. По расчетам ведомства, если лайнер будет выполнять один рейс туда и обратно каждую неделю, годовой пассажиропоток может достичь около 240 тыс. человек.

Власти отметили, что такой объем перевозок полностью соответствует возможностям пассажирского порта "Морской фасад". Кроме того, существующая инфраструктура уже готова к обслуживанию пассажиров, поэтому дополнительные вложения в ее развитие не понадобятся.

Ранее губернатор Калининградской области сообщил о планах запуска пассажирского лайнера между двумя регионами. Предполагается, что время в пути составит от 24 до 30 часов.

В комитете по транспорту считают, что наиболее эффективным решением станет использование судов средних размеров. Такой вариант позволит обеспечить качественное обслуживание пассажиров и при необходимости увеличить количество рейсов.

Окончательные параметры проекта определят после совместной проработки финансово экономической модели с Министерством транспорта РФ и правительством Калининградской области. При этом первоочередной задачей остается развитие грузового сообщения, однако рассматривается и использование грузопассажирских судов для туристических перевозок.

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