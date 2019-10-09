Сабуров: украинцы ненавистью не могут вызвать сочувствие к себе

Артисту не стыдно, что он живет в России.

Стендап-комик Нурлан Сабуров заявил, что украинцы ненавистью не могут вызвать сочувствие к себе. Такое заявление артист сделал во время одного из своих выступлений. Он дал публике понять, что не переживает из-за тех оскорблений, которые сыпятся в его адрес со стороны ярых защитников Украины. По словам выступающего, он оказался жертвой русофобии и культуры отмены. Также на его шоу появлялись люди, которые говорили о том, что им стыдно, что они - русские. По словам артиста, в основном это была публика в Израиле.

Зачем-то приходили на мой концерт с украинскими флагами, потом казахи начали приходить на мои выступления с флагами. Потом я уже вижу в зале флаги Азербайджана, Грузии, Армении. Олимпиада началась какая-то. Нурлан Сабуров, комик

Артист дал понять, что ему не стыдно находиться в России, хотя он сам родился в Казахстане, а также иметь собственную точку зрения о происходящем в мире. Комик не считает, что по национальности человека можно определять хороший он или нет.

Когда мне пишут обидные комментарии, знаете, это не поможет. Многие писали и звонили моей жене. Оскорбляли ее, с некоторыми я согласен, некоторые я писал. Нурлан Сабуров, комик

В "Сибур Арене" состоится StandUp-концерт Нурлана Сабурова.

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