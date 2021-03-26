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В "Сибур Арене" состоится StandUp-концерт Нурлана Сабурова
Сегодня, 15:42
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В "Сибур Арене" состоится StandUp-концерт Нурлана Сабурова

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Комик покажет новую программу "Принципы".

На "Сибур Арене" 25 сентября пройдет концерт стендап-артиста, считающегося одним из самых харизматичных участников телевизионного проекта StandUp на канале ТНТ, а также ведущего YouTube-шоу "Что было дальше?" Нурлана Сабурова. Комик хочет поделиться своим смелым материалом с петербургскими зрителями. Он презентует в Северной столице программу под названием "Принципы". Начало мероприятия запланировано на 19 часов. Приобрести билеты на событие можно здесь.

Нурлан Сабуров может позволить себе говорить со сцены о любых, даже самых циничных вещах.

организаторы концерта

Ранее дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал российский стендап за несмелость.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Теги: standup, нурлан сабуров, сибур арена
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Общество, Куда сходить в Петербурге, Концерты, Новости шоу-бизнеса России,

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