Лавров: реализация договоренностей Аляски позволила бы начать согласование деталей

В МИД России напомнили о том, что США еще не реализовала договоренности, достигнутые на Аляске.

Реализация договоренностей на Аляске стала бы первым этапом прекращения регионального вооруженного конфликта на украинской территории и позволила бы сторонам начать согласование многих других деталей. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым по результатам двусторонних рабочих переговоров. Дипломат призвал наблюдать за тем, какие конкретно шаги будет предпринимать вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе. В частности, Москва все еще ожидает выполнения тех договоренностей, которые удалось достичь 15 августа 2025 года в Анкоридже. Сергей Лавров добавил, что ключевые компоненты этой договоренности были предложены именно Белым домом.

Это стало бы важнейшим этапом, первым этапом прекращения конфликта и позволило бы начать согласование многих других деталей, которых немало. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров отметил, что упоминался американский план из 27 пунктов.

Лавров обвинил Зеленского в невежливости из-за письма Путину.

Фото и видео: МИД России