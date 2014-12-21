К XIV Фестивалю тюльпанов на Елагином острове высадили более 226 тыс. луковиц

К XIV Фестивалю тюльпанов на Елагином острове высадили рекордные 226 тысяч луковиц. Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем канале в Макс, в этом году гостей ждёт особенно насыщенная программа: музыкальные выступления, танцевальные уроки, выставка акварелей, творческие мастер-классы и шоу. В Столовом зале Елагиноостровского дворца-музея откроется необычная выставка "сладких" скульптур.

Пик цветения ожидается 16 и 17 мая, именно в эти дни фестиваль начнёт свою работу. Для многих туристов посещение Петербурга в это время становится традицией, ведь фестиваль тюльпанов уже давно стал одной из визитных карточек города.

В этом году, объявленном Годом Петербургской культуры, организаторы обещают сделать праздник ещё более ярким и запоминающимся.

