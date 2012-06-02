Президент Чехии назвал условие для сохранения Украины как суверенного государства.

На данный момент киевский режим, при всей поддержке со стороны коллективного Запада, не в состоянии вернуть территории "в короткие сроки и без значительных жертв". Соответствующее заявление сделал президент Чехии Петр Павел, выступая в эфире британского канала BBC. Европейский политик добавил, что потеря украинскими властями части земель, ставшими новыми российскими регионами, может стать необходимой ценой за сохранение страны как суверенного государства. По мнению главы государства, коллективный Брюссель и Вашингтон не должны "крайне несправедливо" подталкивать Киев к немедленному освобождению городов из-под контроля ВС РФ.

Мы хотим, чтобы они выжили как независимая суверенная страна. И если возрождение Украины как независимого автономного государства сопряжено с какой-то ценой, <...> то так тому и быть. Петр Павел, президент Чехии

Петр Павел добавил, что власти из Праги никогда не признают российский статус утраченных Киевом территорий. Президент Чехии заметил, что важно продолжать оказывать военную помощь ВСУ, однако он убежден, что "конфликт невозможно выиграть на поле боя". Глава европейской страны полагает, что экономическое санкционное давление со стороны Европы и США является мощным инструментом для того, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

Экс-премьер Чехии отменит проект о снарядах для ВСУ, если вернется на пост.

Фото: YouTube / BBC News - Русская служба

