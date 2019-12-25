Джордж Робертсон призвал сократить расходы на социальное обеспечение населения.

Бывший генсек НАТО, британец Джордж Робертсон призвал власти Великобритании отдать приоритет тратам на оборону, а не на социальное обеспечение. Соответствующее заявление местный чиновник из Лондона сделал в интервью для издания The Times.

Бюджет на социальное обеспечение в пять раз превышает наши расходы на оборону... Уверены ли мы, что это правильный приоритет? ... Ответственность правительства заключается в защите и безопасности населения, и это должно быть на первом месте, а другие статьи бюджетных расходов идут потом. Джордж Робертсон, эксперт

Известно, что сейчас Джордж Робертсон остается ведущим автором правительственного доклада в Лондоне по вопросам обороны. В 2025 году западные СМИ сообщили о том, что глава генерального штаба Вооруженных сил Соединенного королевства Ричард Найтон предупредил местные власти о дефиците в бюджете в размере 28 миллиардов фунтов стерлингов (38 миллиардов американских долларов) в сфере оборонных инвестиций.

