Джордж Робертсон не понимает, как власти стран-членов блока будут объяснять решение по НАТО своему населению.

Властям некоторых стран-членов Североатлантического военного альянса в том числе Великобритании, будет "болезненно и трудно" объяснять своим гражданам повышение трат на оборону блока до уровня в пять процентов от национального показателя ВВП. Соответствующее заявление сделал бывший генеральный секретарь НАТО и британский политик Джордж Робертсон. Эксперт занимал пост генерального секретаря альянса в период с 1999 по 2003 год. Иностранное издание Politico, которому Робертсон дал интервью,написало о том, что специалист играл ведущую роль в разработке обновленного оборонного обзора Соединенного королевства, опубликованного в июне 2025 года.

Повышение расходов на оборону будет болезненно и трудно, а также потребует от политиков четко обозначить, какие на самом деле существуют опасности и риски. Джордж Робертсон, эксперт

По его словам, убеждение британских подданных в необходимости повышения оборонных расходов королевства из-за якобы надвигающейся угрозы со стороны России станет "одним из самых больших факторов риска" в выполнении инициативы НАТО.

