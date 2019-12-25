Рябков прокомментировал угрозы НАТО в отношении Калининграда

Замглавы МИД РФ оценил слова командующего ВС США Кристофер Донахью.

Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми необходимыми средствами, поэтому Москва доводит до Вашингтона сигналы и свои озабоченности в вопросах национальной безопасности. Соответствующее заявление журналистам телеканала "Россия-1" сделал заместитель главы внешнеполитического ведомства страны Сергей Рябков.

Все демарши делаются, все сигналы доводятся. Это неотменимая практика. Калининградская область неотъемлемая и никоем образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны. Всеми необходимыми средствами мы будем обеспечивать ее безопасность. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Напомним, что командующий армией США в Европе и Африке, а также командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью в июле упомянул о том, что Североатлантический военный альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области. Иностранец отметил, что страны-члены блока реализуют план по линии сдерживания на восточном фланге Европы. Речь идет об усилении наземного потенциала и улучшении взаимодействия промышленности и военной отрасли в НАТО

Рябков рассказал, когда состоится новый раунд консультаций с США.

Фото: Piter.tv