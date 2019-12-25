Рябков рассказал, когда состоится новый раунд консультаций с США

В Москве рассказали, когда состоится новый раунд консультаций с американской делегацией. Соответствующее заявление журналистам сделал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков. Чиновник заметил, что в третий раз переговорщики по теме устранения "раздражителей" в отношениях стран соберутся "очень скоро". Однако конкретной даты у данного мероприятия пока что нет. Наше внешнеполитическое ведомство ожидает от Госдепа четкую реакцию на внесенные ранее предложения. В том числе речь идет о возвращении контроля за российской дипломатической собственностью в США.
Двусторонняя проблематика. Здесь есть движение, мы работаем над повышением его темпа и интенсивности. Приближается третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям. Пока еще рано говорить о конкретной дате, но, раунд надеюсь, состоится очень скоро.
Сергей Рябков, замглавы МИД РФ
Также дискуссия будет связана с урегулированием проблем Ближнего Востока. В том числе на столе переговоров будет обсуждаться проблематика иранской ядерной программы.
Путин продлил срок госслужбы заместителю главы МИД Рябкову.
Фото: МИД России
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