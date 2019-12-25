Рябков рассказал, когда состоится новый раунд консультаций с США

Замглавы МИД РФ добавил, что стороны обсуждают визовые преграды и восстановление прямого авиасообщения.

В Москве рассказали, когда состоится новый раунд консультаций с американской делегацией. Соответствующее заявление журналистам сделал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков. Чиновник заметил, что в третий раз переговорщики по теме устранения "раздражителей" в отношениях стран соберутся "очень скоро". Однако конкретной даты у данного мероприятия пока что нет. Наше внешнеполитическое ведомство ожидает от Госдепа четкую реакцию на внесенные ранее предложения. В том числе речь идет о возвращении контроля за российской дипломатической собственностью в США.

Двусторонняя проблематика. Здесь есть движение, мы работаем над повышением его темпа и интенсивности. Приближается третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям. Пока еще рано говорить о конкретной дате, но, раунд надеюсь, состоится очень скоро. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Также дискуссия будет связана с урегулированием проблем Ближнего Востока. В том числе на столе переговоров будет обсуждаться проблематика иранской ядерной программы.

Путин продлил срок госслужбы заместителю главы МИД Рябкову.

Фото: МИД России