Путин продлил срок госслужбы заместителю главы МИД Рябкову

Текст указа президента опубликован на портале правовой информации.

Российский президент Владимир Путин продлил до 8 июля 2026 года срок государственной службы для заместителя министра по иностранным делам Сергею Рябкову. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

...продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Рябкову Сергея Алексеевичу. документ

Напомним, что Сергей Рябков родился в 1960 году. В 1982 году завершил свое обучение в МГИМО МИД Советского Союза. Дипломат работал на различных должностях в центральном аппарате внешнеполитического ведомства и за рубежом. С августа 2008 года чиновник занимает должность заместителя министра иностранных дел страны. Он курирует вопросы двусторонних отношений, связанных с Вашингтоном и странами Латинской Америки, а также отвечает по теме нераспространения и контроля над вооружениями, проблематике иранской ядерной программы и участия России в БРИКС. Сергея Рябков обладает дипломатическим рангом чрезвычайного и полномочного посла. Был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета и Дружбы.

Рябков: подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет.

Фото: YouTube / Научная Россия, Kremlin.ru