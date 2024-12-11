  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:56
124
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Рябков: подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет

0 0

Замглавы МИД РФ не видит сдвигов в процессе со стороны Вашингтона.

Каких-либо продвижений в вопросе организации рабочего контакта российского президента  Владимира Путина и лидера Белого дома Дональда Трампа все еще нет. Однако возобновление прямого диалога сейчас востребовано и в Москве, и в  Вашингтоне. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства ТАСС поделился заместитель главы министерства по иностранным делам Сергей Рябков. Дипломат уточнил, что пока что отношения между странами "погружены в трясину" давно и долго не решаемых проблем. МИД РФ готов к диалогу с коллегами за границей.

Вопрос задается фактически каждый день, и ежедневно мы повторяем один и тот же ответ, а именно: сдвигов нет. Мы фиксируем внимательнейшим образом все публичные сигналы, которые доносятся из Вашингтона по острым и менее острым, долгоиграющим и срочным сюжетам. 

Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Рябков назвал тревожной ситуацию с выдачей агремана послу России в США.

Фото и  видео: Telegram / ТАСС

Теги: мид, сергей рябков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии