Рябков: подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет

Замглавы МИД РФ не видит сдвигов в процессе со стороны Вашингтона.

Каких-либо продвижений в вопросе организации рабочего контакта российского президента Владимира Путина и лидера Белого дома Дональда Трампа все еще нет. Однако возобновление прямого диалога сейчас востребовано и в Москве, и в Вашингтоне. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства ТАСС поделился заместитель главы министерства по иностранным делам Сергей Рябков. Дипломат уточнил, что пока что отношения между странами "погружены в трясину" давно и долго не решаемых проблем. МИД РФ готов к диалогу с коллегами за границей.

Вопрос задается фактически каждый день, и ежедневно мы повторяем один и тот же ответ, а именно: сдвигов нет. Мы фиксируем внимательнейшим образом все публичные сигналы, которые доносятся из Вашингтона по острым и менее острым, долгоиграющим и срочным сюжетам. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Рябков назвал тревожной ситуацию с выдачей агремана послу России в США.

Фото и видео: Telegram / ТАСС