Рябков назвал тревожной ситуацию с выдачей агремана послу России в США

Замглавы МИД РФ прокомментировал вопрос назначения нового посла в США.

Подвижек с агреманом новому российскому послу в США нет, а пауза Вашингтона постепенно приближается к тревожной зоне. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства ТАСС поделился заместитель главы министерства по иностранным делам Сергей Рябков. Дипломат уточнил, что без официального посла любая миссия работает за границей не столь эффективно, как это необходимо. Тем более, если речь идет о таком крупном городе, как столица США. В Москве уверены, что администрация Белого дома при Дональде Трампе должна быть заинтересована в нормализации контактов и механизмов межгосударственного взаимодействия.

С агреманом сдвигов нет. Мы находимся в режиме ожидания. Время идет. И, конечно, мы еще не в тревожной зоне с точки зрения продолжительности этого периода ожидания, но постепенно приближаемся к ней. Поэтому хотелось бы услышать из Вашингтона сигнал о положительном решении. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Напомним, что в конце ноября прошлого года в российской прессе появились сообщения о том, что директор департамента Северной Америки при внешнеполитическом ведомстве страны Александр Дарчиев может стать новым послом России в Вашингтоне. На этой должности новый представитель сменит вернувшегося в Москву Анатолия Антонова. Однако официального подтверждения информации о назначении на пост от Кремля все еще нет.

Рябков охарактеризовал цитатой из песни Высоцкого современную геополитическую ситуацию.

Фото и видео: Telegram / ТАСС