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Рябков охарактеризовал цитатой из песни Высоцкого современную геополитическую ситуацию

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Замглавы МИД РФ оценил международную ситуацию в современном мире.

Заместитель российского министра по иностранным делам министра Сергей Рябков сравнил современную геополитическую ситуацию с цитатой из песни советского автора Владимира Высоцкого "Честь шахматной короны". Соответствующую фразу дипломат огласил журналистам во время пресс-конференции. Эксперт рассказал о том, что еще несколько лет назад в рамках БРИКС состоялась  презентация трехмерных шахмат. Рябков отметил, что не может мс казать о том, что текущие международные отношения или международная ситуация сопоставимы с такими трехмерными шахматами, но все же "джокеров хватает, это факт".

Королей я путаю с тузами и с дебютом путаю дуплет. Вот это о нынешней международной ситуации. Но мы будем с юмором к ней относиться и стараться, чтобы не было срывов ни в какие пропасти.

Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Рябков назвал политическим сигналом ситуацию вокруг подземного взрыва в Неваде.

Фото и видео: МИД России

Теги: брикс, владимир высоцкий, мид, сергей рябков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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