Замглавы МИД РФ оценил международную ситуацию в современном мире.

Заместитель российского министра по иностранным делам министра Сергей Рябков сравнил современную геополитическую ситуацию с цитатой из песни советского автора Владимира Высоцкого "Честь шахматной короны". Соответствующую фразу дипломат огласил журналистам во время пресс-конференции. Эксперт рассказал о том, что еще несколько лет назад в рамках БРИКС состоялась презентация трехмерных шахмат. Рябков отметил, что не может мс казать о том, что текущие международные отношения или международная ситуация сопоставимы с такими трехмерными шахматами, но все же "джокеров хватает, это факт".

Королей я путаю с тузами и с дебютом путаю дуплет. Вот это о нынешней международной ситуации. Но мы будем с юмором к ней относиться и стараться, чтобы не было срывов ни в какие пропасти. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Рябков назвал политическим сигналом ситуацию вокруг подземного взрыва в Неваде.

Фото и видео: МИД России