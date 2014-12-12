В Петербурге ИИ-камеры начнут штрафовать за незаконные вывески

Нейросети "Городовой" помогут найти нелегальную рекламу в городе.

В Петербурге расширяют применение искусственного интеллекта для контроля городской среды. 3 сентября под председательством вице-губернатора Евгения Разумишкина подписаны два соглашения, которые позволят использовать ИИ-технологии для новых задач.

Первое соглашение подписали начальник ГАТИ Алексей Геращенко и замглавы комитета по печати Антон Ермолин. Нейросетевые комплексы "Городовой" будут выявлять нелегальные информационные вывески. Решения о штрафах (30 тыс. рублей для предпринимателей) будет принимать комитет по печати.

Второе соглашение — между ГАТИ и комитетом по информатизации — расширит применение данных городских камер системы "Безопасный город" для контроля правил благоустройства. Сейчас к модулю с ИИ подключено более 80 тыс. устройств видеонаблюдения. Соглашение позволит увеличивать число камер и настраивать систему на выявление отклонений от норм на определённых территориях. Данные о замечаниях поступают в Центр комплексного контроля, откуда их передают ответственным для устранения.

Разумишкин отметил, что технологии работают на несколько задач сразу, а другие органы власти могут использовать уже готовые ИИ-решения без дополнительных затрат.

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Фото: Piter.TV