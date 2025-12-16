Полиция задержала демонтажника за квартирную кражу в Петергофе

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ.

Во вторник, 16 июня, около 13:10, в полицию обратилась 46-летняя администратор одного из магазинов. Женщина, проживающая в Петергофе на улице Никольская, сообщила о краже из её квартиры на первом этаже. По словам потерпевшей, неизвестный проник в жилище через незакрытую балконную дверь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Добычей злоумышленника стали дорогостоящие вещи: строительный перфоратор и два телевизора. Вскоре после обращения сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, которые привели к результату.

В тот же день, спустя несколько часов, подозреваемый был задержан во дворе дома №12 по бульвару Разведчика. Им оказался 34-летний демонтажник, ранее неоднократно судимый и работающий в одной из фирм.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ. Злоумышленник задержан в соответствии со статьёй 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержана банда лжеполицейских, похитившая у горожан 1,3 млн рублей.

Фото: Piter.TV