На Пулковском шоссе задержан подросток, работавший на мошенников

Он забрал деньги у несовершеннолетнего.

В Московском районе подросток обманул несовершеннолетнего. Обманутый юноша передал неизвестному сбережения родителей, рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 23 июня обратилась 48-летняя петербурженка с заявлением о том, что неизвестные под предлогом декларирования денежных средств убедили ее 15-летнего сына передать неизвестному денежные средства в размере 879 100 рублей.

У дома 103 по Пулковскому шоссе 7 июля по подозрению в совершении данного преступления задержан 17-летний школьник. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее россиянам рассказали о том, что если "специалист" Центрального банка страны просит забрать посылку и задекларировать чужие денежные средства, то речь идет о мошенническом сценарии.

Фото: Piter.tb