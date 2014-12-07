После падения мужчины с 12-го этажа на Фарфоровской задержали его знакомого
Сегодня, 9:28
На месте обнаружили тело 25-летнего жителя Тверской области с ножевыми ранениями спины.

Полицейские Петербурга задержали наркозависимого мужчину после гибели его знакомого на Фарфоровской улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, рассказали в МВД России. 

Утром 6 апреля правоохранителям Невского района поступило сообщение от очевидца о падении человека с высоты. На месте обнаружили тело жителя Тверской области 25 лет с ножевыми ранениями спины. 

По подозрению поймали 24-летнего товарища погибшего, который напал на него в результате конфликта. Пытаясь спастись, молодой человек выпрыгнул с балкона 12-го этажа. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Фото: Piter.TV 

