Цена авиабилетов на майские праздники в Петербург за пять лет выросла почти вдвое

Средняя стоимость перелёта в Северную столицу достигла 9,1 тыс. рублей.

К майским праздникам 2026 года Петербург вошёл в пятёрку самых востребованных внутренних направлений, однако уступил лидерство Калининграду, на долю которого пришлось 25% бронирований. При этом средняя стоимость авиабилета в Северную столицу за пять лет выросла почти вдвое — с 4,9 до 9,1 тыс. рублей в одну сторону, сообщили в сервисе "Купибилет".

Согласно исследованию, Калининград стал самым популярным направлением на майские праздники 2026 года: доля бронирований составила 25%, средний чек — 12,6 тыс. рублей на человека в одну сторону. На втором месте — Сочи с долей 7% и чеком 14 тыс. рублей, на третьем — Минеральные Воды. Петербург, хотя и остаётся в топ-5, потерял лидерство по сравнению с прошлыми годами.

В целом по внутренним направлениям стоимость авиабилетов на майские праздники увеличилась в полтора–два раза.

На зарубежных маршрутах динамика разнонаправленная. Сильнее всего подешевели перелёты в Стамбул: за пять лет цена снизилась на 47% — с 45,3 до 24,1 тыс. рублей. Ереван подешевел на 8% (до 20,6 тыс. рублей). При этом азиатские направления демонстрируют высокие чеки: Токио — 89,2 тыс. рублей, Шанхай — 66,8 тыс., Нячанг (Вьетнам) — 57,2 тыс. рублей. Суммарная доля азиатских направлений достигла 19%, превысив долю Турции (17%).

В десятку самых популярных зарубежных направлений на майские вошли также Белград (55,6 тыс. рублей), Париж (54,1 тыс. рублей), Даламан (Турция) и другие.

