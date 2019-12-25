По словам туристки, такая цена имеется на перелеты в Новосибирск или Екатеринбург на трех человек с грудничком.

Цены на авиабилеты из Дубая в Россию достигают 360 тысяч рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на российскую туристку, которая ищет способ вылететь из ОАЭ.

По ее словам, такая цена имеется на перелеты в Новосибирск или Екатеринбург на трех человек с грудничком. Туристка отправилась в Дубай вместе с мужем и двумя детьми, но теперь семья намерена вернуться в Россию до конца туристической путевки, которая завершится 5 марта.

Также женщина заявила, что от туроператора нет гарантии вылета на необходимую дату. Напомним, что вечером 2 марта в Шереметьево приземлился первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее мы сообщали, что посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников.

Фото: pxhere.com