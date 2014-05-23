Объем сделок на рынке складской недвижимости в Петербурге упал на 80%

Избыток предложения уже начал давить на цены.

Рынок качественной складской недвижимости Петербурга в первом квартале 2026 года продемонстрировал рекордный рост нового предложения, однако столкнулся с резким падением спроса. По данным аналитиков компании Maris, за три месяца в эксплуатацию было введено 191 тыс. кв. м площадей, что в шесть раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на активное строительство, рынок столкнулся с кризисом реализации. Объем поглощения (сданных в аренду или купленных площадей) рухнул на 79,7% и составил всего 36 тыс. кв. м. Весь этот объем пришелся на сегмент аренды. Главными арендаторами традиционно остаются компании из сферы торговли и дистрибуции (75%), в то время как реальный сектор занимает 25% спроса.

Избыток предложения уже начал давить на цены. На конец марта уровень вакансии в складах класса А вырос до 2,7%, а в классе В — до 6,5%. Суммарно свободно около 218 тыс. кв. м (3,6% всего рынка). Это привело к отрицательной коррекции ставок аренды: в классе А они снизились на 6,5%, а в классе В — на 9,5%.

Средний диапазон цен сейчас держится на уровне 1–1,4 тыс. рублей за кв. м в месяц (с учетом НДС и эксплуатации). Аналитики прогнозируют сохранение этой тенденции: при низком спросе и экономической нестабильности вакантность продолжит расти, а ставки — снижаться.

