Стоимость продажи производственно-складской недвижимости в Петербурге и Ленобласти выросла на 2% за год

Особенной популярностью продолжают пользоваться объекты небольшой площади — от 300 до 750 кв.м.

Стоимость продажи небольших производственных и складских помещений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последний год поднялась до 64 тысяч рублей за квадратный метр, увеличившись на 2%, сообщают аналитики консалтинговой фирмы NF GROUP.

Особенной популярностью продолжают пользоваться объекты небольшой площади — от 300 до 750 кв.м, подходящие для нужд малого и среднего предпринимательства.

Начало 2026 года стало периодом переориентации рынка. Эксперты подчёркивают, что рынок малой производственной и складской недвижимости переходит к осторожному стилю развития: игроки предпочитают осмотрительную позицию, а покупательский интерес определяется узконаправленными требованиями бизнеса.

Средняя арендная плата по итогу 2025 года составила 11,9 тысячи рублей за квадрат для складов класса A и 10,5 тысячи рублей для складов категории B, без учёта эксплуатационных затрат и с налогом на добавленную стоимость. После добавления НДС аренда площадей класса A достигла примерно 14,5 тысячи рублей за квадратный метр ежегодно, тогда как большинство владельцев объектов класса B используют упрощённую систему налогообложения. Ставки аренды оставались неизменными на протяжении прошедшего года.

Продажная стоимость объектов премиум-класса осталась прежней и составляет 105 тысяч рублей за квадратный метр без учета налогов и эксплуатационных расходов, или 128 тысяч рублей с НДС. Цена на помещения категории B за год возросла на 2% и достигла показателя в 64 тысячи рублей за квадратный метр без НДС и дополнительных издержек.

Ранее мы сообщили о том, что мусороперерабатывающий комплекс в Горской построят к 2029 году за 19 млрд рублей.

Фото: freepik (aleksandarlittlewolf)