Мусороперерабатывающий комплекс в Горской построят к 2029 году за 19 млрд рублей

АО "Невский экологический оператор" получило разрешение на строительство комплекса по переработке отходов в районе Горской. Документ выдала Служба государственного строительного надзора.

Объект разместится вблизи развязки КАД с Горским шоссе. Территория комплекса займет 22 га. В официальных документах сроком завершения работ значится 2029 год, однако застройщик планирует сдать объект на два года раньше — в 2027 году.

В структуру предприятия войдут несколько объектов. Производственный корпус займет около 20 тыс. кв. м. Цех компостирования спроектирован площадью 17,1 тыс. кв. м. Склад готовой продукции составит 1,7 тыс. кв. м. Гараж рассчитан на 2 тыс. кв. м. Помещение для ремонта контейнеров займет 1,9 тыс. кв. м. Прочие здания и сооружения в сумме добавят еще около 6 тыс. кв. м. Проектная мощность комплекса переработки достигнет 600 тыс. тонн отходов ежегодно.

В конце января НЭО заключил договор на проектирование, строительство, поставку и монтаж оборудования для аналогичного объекта "Новоселки". Стоимость того контракта превысила 14 млрд руб. По оценкам экспертов, итоговый ценник комплекса в Горской может увеличиться до 19,1 млрд руб.

