В Шушарах достроили новый детский сад на 320 мест

В поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга появился новый детский сад, рассчитанный на 320 воспитанников. Учреждение построено на Старорусском проспекте в рамках инвестиционного проекта жилого квартала "Аэросити".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", здание рассчитано на 17 групп и станет частью системы государственного дошкольного образования Пушкинского района. После ввода объект будет работать как структурное подразделение детского сада №50.

Внутри предусмотрены помещения для занятий и отдыха детей. В здании оборудованы бассейн, музыкальный и спортивный залы, а также специальные комнаты для кружков и дополнительных занятий.

Территория вокруг детского сада также благоустроена. Здесь созданы 17 игровых площадок для прогулок и активных игр. Часть из них адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, на участке появились две спортивные площадки.

Ранее в квартале уже открылся детский сад при начальной школе-трансформере, а затем была введена большая школа на 1650 учеников со стадионом и бассейном. Работа по развитию инфраструктуры района продолжается. В ближайшие годы здесь планируют открыть амбулаторно-поликлиническое учреждение и кабинеты врачей общей практики. Также рассматривается строительство еще одного детского сада, новой школы и детской поликлиники, которые должны обеспечить растущий район необходимыми социальными объектами.

Всего в Петербурге в 2026 году планируют достроить более 80 социальных объектов.

Фото: портал "Строительный Петербург"