Петербургские экослужбы вывезли более 100 тонн опасных отходов

Все это за одну неделю.

Экологические службы Петербурга отчитались о сборе почти 102 тонн опасных отходов за период с 17 по 23 ноября.

Специалисты предприятия "Экострой" собрали 720 килограммов нефтесодержащих отходов и дополнительно вывезли 10 килограммов химических веществ. На переработку направили 880 килограммов люминесцентных ламп, около 150 килограммов светодиодных, 95 килограммов термометров, почти 3 тонны использованных батареек и более 40 килограммов аккумуляторов.

Также были собраны 323 килограмма отработанных масел и 94 тонны автомобильных покрышек, которые признаны одной из наиболее трудных категорий отходов в части утилизации.

В ведомстве уточнили, что специалисты вывозили мусор и с водных объектов, где проводились работы по устранению выявленных загрязнений и засорений. Всего было ликвидировано 27 кубометров отходов, обнаруженных в акваториях и на прибрежных территориях.

Ранее мы сообщили о том, что за пожароопасный сезон в лесах Петербурга не зафиксировано ни одного возгорания.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)