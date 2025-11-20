Порядка 30 осужденных работают на складах Ozon в Петербурге

На складах Ozon в Петербурге работают около 30 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Об этом пишет ТАСС 29 апреля, ссылаясь на онлайн-ретейлера.

Проект по социальной адаптации был запущен еще в 2023 году. На склады принимают только тех, кому по решению суда назначен мягкий режим отбывания наказания за правонарушения, совершенные впервые. При этом осужденные не могут работать в курьерской службе или пунктах выдачи заказов. Перед трудоустройством они проходят собеседование и обучение основным операциям.

С начала года девятерых повысили, а 11 сотрудников продолжили работать на складах после освобождения.

