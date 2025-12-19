В 2025 году ГАТИ Петербурга выдала свыше 5 тыс. ордеров на проведение различных работ

До 2030 года запланировано более 3 тыс. аналогичных мероприятий, причем около половины из них предстоит провести именно в текущем году.

В 2025 году Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала свыше пяти тысяч разрешений на проведение различных городских работ. Работы, такие как ремонт дорог на Невском проспекте, реконструкция мостов (Дворцовый, Благовещенский, Троицкий), озеленение Джазового сквера, территории вокруг Балтийского вокзала и парка имени Соловьева-Седого, осуществлялись с строгим соблюдением городского регламента, направленного на минимизацию дискомфорта горожан.

Все перечисленные проекты предварительно утверждались в рамках перспективной адресной программы – общего плана мероприятий, позволяющего эффективно организовывать и согласовывать работы в городе.

Прошлый год продемонстрировал высокую дисциплину исполнения планов: более 90% проектов реализовывались точно по графику, что помогло снизить негативные последствия для горожан и сохранить благоустроенность городской среды.

До 2030 года запланировано более 3 тыс. аналогичных мероприятий, причем около половины из них предстоит провести именно в текущем году.

Ранее мы сообщили о том, что искусственный интеллект усилил городской контроль в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга