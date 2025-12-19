Искусственный интеллект усилил городской контроль в Петербурге

Камеры видят больше людей.

В Санкт-Петербурге нейросетевые комплексы "Городовой" в зимний период контролируют более двадцати видов городских нарушений и ежедневно осматривают тысячи объектов.

Городские нейросетевые комплексы "Городовой" в зимний сезон фиксируют 21 вид нарушений на территории Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. Система внедрена в рамках программы "Эффективный регион" и используется для автоматизированного городского надзора.

По данным ГАТИ, с применением искусственного интеллекта в настоящее время выявляется 23 типа нарушений, что в семь раз больше показателей первых лет работы технологии, когда система распознавала только три категории. Компьютерное зрение в автоматическом режиме определяет факты размещения незаконной рекламы, работу несанкционированных торговых объектов, а также проведение строительных и земляных работ без разрешительных документов.

В зимний период алгоритмы системы адаптируются под сезонные условия. Проверки, связанные с выявлением ям во дворах и распространением борщевика, временно отключаются. Вместо этого активируются модули, направленные на обнаружение сосулек, наледи и неубранного снега на кровлях зданий.

