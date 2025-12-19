Полиция Петербурга предупредила об опасности одного пароля для всех

Один пароль на все аккаунты делает пользователей уязвимыми.

В полиции Санкт-Петербурга объяснили, почему использование одного пароля для всех онлайн-сервисов создает серьезную угрозу безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

В ведомстве заявили: "Один пароль на все аккаунты — это беда. В этом случае человек становится легкой добычей для мошенников". По данным полиции, при использовании одинаковых паролей для электронной почты, социальных сетей, игровых платформ и банковских сервисов злоумышленнику достаточно получить доступ к одному аккаунту, чтобы войти во все остальные.

Как правило, преступники используют утечки данных со старых сайтов, форумов или сервисов. Если логин и пароль попали в открытый доступ, эти данные проверяются на других платформах. При совпадении пароля мошенники получают контроль над переписками, финансовыми операциями, заказами и персональной информацией.

В полиции рекомендуют использовать разные пароли для каждого сервиса. Для их хранения и создания предлагается применять менеджеры паролей, которые генерируют сложные комбинации и защищают доступ к ним.

Также пользователям советуют включать двухфакторную аутентификацию. При подозрении на компрометацию учетной записи необходимо в первую очередь сменить пароли от банковских приложений, электронной почты и основных социальных сетей.

Фото: pxhere