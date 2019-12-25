Британцы уверены, что разведки стран-членов ЕС передала западным СМИ секретные сведения.

Спецслужбы из европейских стран, наиболее вероятно, стоят за утечкой переговоров специального посланника американского президента-республиканца Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с помощником российского президента Владимира Путина Юрием Ушаковым. Соответствующими данными с аудиторией поделились британские журналисты из газеты The Guardian со ссылкой на бывшего сотрудника разведки. Источник СМИ полагает, что именно эти ведомства слили в прессу подробности диалога ради того, чтобы сорвать мирные усилия Белого дома и Кремля по урегулированию кризисной ситуации на Украине. Еще один источник издания уверен, что за утечкой информации могут стоять сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ) в связи с недовольством проводимой вашингтонской администрацией политикой. Авторы материала не исключили, что за таким "сливом" могли стоять представители киевского режима, заинтересованные в подрыве позиций Стивена Уиткоффа.

Риск катастрофической ссоры с американцами в случае поимки с поличным заставил бы украинских чиновников крепко задуматься о целесообразности таких действий. материал The Guardian

Напомним, что 25 ноября новостное агентство The Bloomberg опубликовало материал, в котором якобы приводятся стенограммы телефонных разговоров Уиткоффа с Ушаковым, а также специальным представителем президента России Кириллом Дмитриевым. Издание отметило, что такие беседы состоялись 14 и 29 октября.

Ушаков: если кто-то и "сливает" закрытые разговоры, то не РФ.

Фото: pxhere.com