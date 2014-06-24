Ушаков: если кто-то и "сливает" закрытые разговоры, то не РФ

В Кремле не знают, кто раскрывает СМИ детали обсуждений по мирному плану США.

Москва не занимается "сливом" в прессу закрытых разговоров с американскими и другими партнерами. Соответствующий комментарий помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков сделал для Telegram-канала журналиста Павла Зарубина. Отрывок их интервью опубликован в социальных сетях корреспондента. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал СМИ недавние публикации, которые якобы содержат в себе "расшифровки" бесед дипломата со специальным посланником президента-республиканца из Белого дома Стивом Уиткоффом.

Не знаю. Кто-то сливает, кто-то прослушивает - но не мы. Юрий Ушаков, помощник президента России

Напомним, что якобы стенограммы разговоров Юрия Ушакова со Стивеном Уиткоффом и специальным представителем президента России Кириллом Дмитриевым опубликовало новостное агентство The Bloomberg. Западное издание утверждает, что рабочие беседы между сторонами имели место быть 14 и 29 октября соответственно.

