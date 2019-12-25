МВД: обвиняемого в убийстве модели из Подмосковья задержали в Турции

Его маршрут удалось восстановить с помощью Интерпола и турецких коллег.

Мужчину, которого подозревают в убийстве участницы конкурса "Миссис Россия — Вселенная 2017" Натальи Божук, задержали на территории другой страны. Мужчина пытался скрыться в Турции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что россиянина задержали на территории иностранного государства. благодаря взаимодействию сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ГУ МВД России по Московской области с турецкими коллегами.

После расправы мужчина вылетел в Турцию. Российские правоохранители обратились за помощью к турецким коллегам с запросом по линии Интерпола и выяснили, куда направился подозреваемый. В настоящее время он находится под стражей, добавила Волк.

Жестокое убийство произошло в июле 2026 года в Одинцово. В момент нападения женщина гуляла с собакой. Мужчина нанес возлюбленной несколько ранений, от которых она умерла, тело жертвы обнаружили в сумке в лесополосе.

Ранее мы сообщали, что петербуржец зарезал мать и спрятал тело в морозилку на Ленинском проспекте.