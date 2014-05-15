  1. Главная
Сегодня, 17:07
На Искровском проспекте застрелили мужчину

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в СК РФ. 

В машине, припаркованной во дворе дома по Искровскому проспекту, 11 февраля обнаружили тело 63-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, он сел в свой автомобиль утром, после чего к нему подошел незнакомец и выстрелил. 

По подозрению поймали местного жителя 1985 года рождения. В ходе обыска в квартире злоумышленника нашли огнестрел. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженку задержали за убийство мужа в квартире на Руставели. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

