На Искровском проспекте застрелили мужчину

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в СК РФ.

В машине, припаркованной во дворе дома по Искровскому проспекту, 11 февраля обнаружили тело 63-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, он сел в свой автомобиль утром, после чего к нему подошел незнакомец и выстрелил.

По подозрению поймали местного жителя 1985 года рождения. В ходе обыска в квартире злоумышленника нашли огнестрел.

