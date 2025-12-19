  1. Главная
Перед судом в Петербурге предстанет женщина, угрожавшая убийством знакомой
Сегодня, 14:26
В ходе конфликта обвиняемая взяла стеклянную вазу и замахнулась на приятельницу.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины, которой вменили ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом рассказали 9 февраля в надзорном ведомстве. 

В ноябре 2025 года фигурантка поссорилась со знакомой в квартире дома по улице Крыленко. В ходе конфликта обвиняемая взяла стеклянную вазу и замахнулась на нее, пригрозив убийством. Угрозу потерпевшая восприняла как реальную. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: молодой человек угрожал соседям убийством из-за замечания о гигиене на улице Стойкости. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, угроза убийством
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

