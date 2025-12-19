Молодой человек угрожал соседям убийством из-за замечания о гигиене на улице Стойкости

В ходе перепалки задержанный схватился за нож.

Росгвардейцы Кировского района задержали молодого человека, который угрожал убийством своим соседям. Его доставили в отдел полиции.

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 5 февраля в доме по улице Стойкости произошел конфликт. В съемной квартире живут трое парней в возрасте от 20 до 25 лет. Двое из них сделали замечание 22-летнему мужчине по поводу личной гигиены, на что он отреагировал агрессивно. В ходе перепалки задержанный схватился за нож.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Фото: пресс-служба Росгвардии