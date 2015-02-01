  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ранее судимый петербуржец ударил бутылкой двух посетителей бара в Клочковом переулке
Сегодня, 14:23
99
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ранее судимый петербуржец ударил бутылкой двух посетителей бара в Клочковом переулке

0 0

Женщину, получившую рассечение, доставили в больницу, где ей наложили швы, а мужчине оказали необходимую помощь в травмпункте.

Росгвардейцы в Невском районе задержали дебошира, который ударил двух посетителей бара бутылкой по голове. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

В заведении в Клочковом переулке вечером 24 марта между гостями произошел конфликт, переросший в драку. Пострадали 40-летняя женщина и 23-летний молодой человек. Когда сотрудники увидели потасовку, они воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. Наряд вневедомственной охраны поймал ранее судимого 48-летнего мужчину. 

Выяснилось, что сейчас рецидивист находится в розыске за нарушение режима сторожевого учета. Женщину, получившую рассечение, доставили в больницу, где ей наложили швы, а мужчине оказали необходимую помощь в травмпункте. 

Задержанного увезли в 70-й отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее на Piter.TV: Бастрыкин заинтересовался нападением на девочку на детской площадке в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: клочков переулок, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии