Ранее судимый петербуржец ударил бутылкой двух посетителей бара в Клочковом переулке

Женщину, получившую рассечение, доставили в больницу, где ей наложили швы, а мужчине оказали необходимую помощь в травмпункте.

Росгвардейцы в Невском районе задержали дебошира, который ударил двух посетителей бара бутылкой по голове. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В заведении в Клочковом переулке вечером 24 марта между гостями произошел конфликт, переросший в драку. Пострадали 40-летняя женщина и 23-летний молодой человек. Когда сотрудники увидели потасовку, они воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. Наряд вневедомственной охраны поймал ранее судимого 48-летнего мужчину.

Выяснилось, что сейчас рецидивист находится в розыске за нарушение режима сторожевого учета. Женщину, получившую рассечение, доставили в больницу, где ей наложили швы, а мужчине оказали необходимую помощь в травмпункте.

Задержанного увезли в 70-й отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти