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Бастрыкин заинтересовался нападением на девочку на детской площадке в Петербурге
Сегодня, 8:37
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Бастрыкин заинтересовался нападением на девочку на детской площадке в Петербурге

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Следователи организовали проверку по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке по информации о противоправных действиях мужчины в отношении ребенка в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве 26 марта.

Отмечается, что на детской площадке местный житель сделал замечание и применил физическую силу к 12-летней девочке. Следователи организовали проверку по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Председатель СК РФ поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Парастаевой М. Г. представить доклад о ходе процессуальной проверки. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: во дворе ЖК на улице Дыбенко рецидивист избил мужчину. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: нападение, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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