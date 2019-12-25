Бастрыкин заинтересовался нападением на девочку на детской площадке в Петербурге

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о проверке по информации о противоправных действиях мужчины в отношении ребенка в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве 26 марта.
Отмечается, что на детской площадке местный житель сделал замечание и применил физическую силу к 12-летней девочке. Следователи организовали проверку по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Председатель СК РФ поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Парастаевой М. Г. представить доклад о ходе процессуальной проверки.
Пресс-служба СК РФ
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Фото: пресс-служба СК РФ
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